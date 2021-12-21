إزالة تعديات على أراضٍ للدولة في الخمس

إزالة أحد التعديات على أراضي الدولة في سيلين بالخمس، 20 ديسمبر 2021، (الداخلية)

أزالت دوريات إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الأمنية عددًا من المخالفات في منطقة سيلين بالخمس.

جاء ذلك خلال الحملة الأمنية لمنع التعديات على الأراضي المملوكة للدولة في المنطقة، المنفذة بالتعاون مع دوريات مديرية أمن الخمس وجهاز الشرطة الزراعية، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأشار البيان إلى اتخاذ الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في تلك المخالفات.

كما أزالت الدوريات أيضًا، تعديات داخل الغابات والشواطئ البحرية بالمنطقة نفسها، الأحد.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذ فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس حملة على شواطئ قصر الأخيار، انتهت بهدم 15 محلًا تجاريًا داخل أراضي الدولة، و24 استراحة ومنتجعًا، بالإضافة إلى إزالة المباني غير القانونية بالغابات.