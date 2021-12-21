«الداخلية»: تدريب سيدات بمديرية أمن صبراتة على تأمين الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 01:58 صباحا
جانب من الدورة الثالثة عشرة في مجال الأمن الانتخابي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

عقدت إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، الإثنين، بمديرية أمن صبراتة الدورة الثالثة عشرة في مجال الأمن الانتخابي، التي استهدفت العنصر النسائي بمديرية الأمن.

شارك في الدورة مدير الأمن العقيد عبدالحميد شوية، بالإضافة إلى المقدم نبيل المرغي، والمقدم عمران مندرة كمدربين من إدارة تأمين وحماية الانتخابات.

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وتأتي هذه الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي تستهدف تدريب أكبر عدد من منتسبي وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية وإعدادهم كمدربين استعدادًا للاستحقاق الانتخابي المقبل.

اجتماع أمني في زليتن استعدادًا للانتخابات
وفي سياق متصل، عُـقد الإثنين بديوان مديرية أمن زليتن، اجتماع برئاسة مساعد المدير للشؤون الأمنية والمنسق الأمني بالغرفة الفرعية التاسعة لتأمين العمليات الانتخابية، وبحضور عميد بلدية زليتن ورئيس الإدارة الانتخابية ورئيس لجنة إدارة الأزمات والطوارئ ومدير إدارة توزيع بالشركة العامة للكهرباء ببلدية زليتن وعدد من الضباط بمديرية الأمن.

وتناول الاجتماع استعراض التجهيزات لتأمين العمليات الانتخابية وفرض الأمن لإنجاح سير العملية الأمنية والانتخابية والتعاون بين كافة القطاعات بالمدينة.

جانب من الدورة الثالثة عشرة في مجال الأمن الانتخابي (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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