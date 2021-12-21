باشاغا يتوجه إلى بنغازي اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 01:44 صباحا
المرشح للانتخابات الرئاسة، وزير الداخلية السابق، فتحي باشاغا (أرشيفية: الإنترنت)

يتوجه المرشح للانتخابات الرئاسة، وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، إلى مدينة بنغازي اليوم الثلاثاء، في زيارة يلتقي خلالها عددًا من الشخصيات السياسية والبرلمانية في المدينة.

وقال مصدر قريب من باشاغا لـ«بوابة الوسط» إن الأخير سيبحث خلال لقاءاته الأسباب التي تعرقل مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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واعتبر المصدر هذه الزيارة مبادرة لكسر الحاجز القائم بين الشخصيات والفعاليات السياسية في شرق البلاد وغربها، والتشديد على إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مشيرًا إلى أن لقاءات أخرى في السياق نفسه ستجرى لاحقًا في كل من طرابلس وبنغازي.

ولم يؤكد المصدر ما إذا كان باشاغا سيلتقي المشير خليفة حفتر، المرشح للانتخابات الرئاسية خلال وجوده في بنغازي أم لا.

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