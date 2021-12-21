تدشين أول منصة للعريضة الإلكترونية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 ديسمبر 2021, 01:03 صباحا
حفل إطلاق المنصة (وكالة الأنباء الليبية وال)

أطلقت مؤسسة «وطني ليبيا»، وهي إحدى منظمات المجتمع المدني، مساء الإثنين، بطرابلس منصة للعريضة الإلكترونية في ليبيا بهدف تكوين أداة للتواصل بين أفراد المجتمع.

حضر حفل إطلاق المنصة عدد من النشطاء السياسيين ومرشحي الرئاسة ورجال الأعمال، ومهتمون بهذا الشأن، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية «وال».

وألقيت في الاحتفالية كلمات أكدت «أهمية المنصة لإيصال صوت المواطن سواء كان يبحث عن تغيير قانون أو سلوك أو لمجرد رفع مستوى الوعي المجتمعي حول قضية ما في مسائل التنمية الاقتصادية، ووضع اقتراحات الحلول لها عبر خبراء ومتخصصين وكافة أفراد المجتمع المهتمين بذات القضية».

وأكد المتحدثون أن المنصة تهدف إلى تفعيل المشاركة الحقيقية لكل فئات المجتمع في التصويت المباشر على الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية التي تمس حياة المواطن الليبي أو الرفض والاعتراض على بعض القرارات وتعديل بعض القوانين واللوائح، أو للفت النظر إلى مخاطر محتملة وصياغتها في شكل عرائض يتم طرحها من قبل المشاركين والتصويت عليها من مختلف فئات المجتمع.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة «وطني ليبيا»، عصام الغرياني، أن «المنصة تضمن مشاركة فاعلة وحقيقة لكل فئات المجتمع بالتصويت المباشر الذي يعكس وجهة نظر الشارع الليبي، بما يلبي احتياجات وطموحات وتطلعات المواطن فتعطيه الدعم؛ كي لا يتم تجاهله من قبل الحكومات أو المؤسسة أو الهيئات العامة».

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