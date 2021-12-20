إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

شعار شركة سرت لتصنيع النفط والغاز. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، القرار رقم (1168) لسنة 2021، الذي قرر بموجبه إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

ويضم مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت، عبدالله إبراهيم شويقي رئيسًا، وعضوية كل من خالد جبالي محمد عيد ومحمد محمد علي الفنتري وعبدالسلام علي الجابري وإبراهيم عمر مفتاح فنوش.

وأخطر صنع الله، في كتاب مجلس الإدارة الجديد لشركة سرت لتصنيع النفط والغاز، بتشكيل لجنة للإشراف على عملية التسليم والاستلام بين مجلسي الإدارة السابق والجديد للشركة، التي ستكون على تمام الساعة العاشرة يوم 23 ديسمبر بمقر الشركة الرئيسي بمرسى البريقة.

وتضم اللجنة المكلفة متابعة عملية التسليم والاستلام كلًّا من صلاح عبدالكريم فرج وعبدالعزيز بوحويش وخالد عبدالهادي الخفيفي، على أن يكون لها الحق في التنسيق عبر التطبيقات الإلكترونية المعتمدة لإتمام عملية التسليم والاستلام وحضور الموعد المقرر وتوثيق العملية بمحضر، وإحالته إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط للاعتماد.