الحويج يستعرض مع وليامز مسار الإصلاحات الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 09:36 مساء
وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الإثنين، مسار الإصلاحات الاقتصادية خلال لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز.

وأفاد منشور للوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الوزير استقبل وليامز بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وجرى استعراض آخر مستجدات ما تم تنفيذه في مسار الإصلاحات الاقتصادية من ضمنها تنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، بالإضافة إلى دور الوزارة خلال الفترة المقبلة بخصوص المسار الاقتصادي.

- وليامز: مهمتي في ليبيا قيادة المسارات السياسية والاقتصادية والعسكرية
- صنع الله يطلع وليامز على تحديات قطاع النفط الليبي

ومنذ وصلت طرابلس لبدء مهمتها قبل نحو عشرة أيام، التقت وليامز الأسبوع الماضي، عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الأعلى الدولة.

كما انتقلت الجمعة الماضي، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

وتناقشت مع أطراف سياسية واقتصادية ومنظمات اجتماعية ونشطاء، في إطار استماعها لمختلف الأطراف الليبية، وفق مهمتها التي قالت إنها تتضمن «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية».

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

التضخم.. مقياس الأسواق المالية في 2022 وخطر يهدد المصارف المركزية
اقتصاد
محمد صلاح أفضل لاعب في إنجلترا للعام 2021
رياضة عالمية
تمكين تلاميذ «المنزلي» من الدراسة كنظاميين خلال العام الدراسي 2021–2022
ليبيا
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
هيئة الأدوية الأوروبية تجتمع لبحث ترخيص لقاح «نوفافاكس»
دولى
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
732 ألف شخص حضروا مهرجان «ميدل بيست» الموسيقي في السعودية
ثقافة وفن
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
بالفيديو: نابولي يواصل سيطرته على ميلان في أرضه وسط جماهيره
رياضة عالمية
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
مصدر بـ«الرئاسي» لـ«بوابة الوسط»: إلغاء تعيين الإعلامية سناء المنصوري سفيرة لدى ...
ليبيا
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
وفد مجلس النواب يلتقي مهندس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في إسطنبول
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟