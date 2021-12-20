الحويج يستعرض مع وليامز مسار الإصلاحات الاقتصادية

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

استعرض وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، اليوم الإثنين، مسار الإصلاحات الاقتصادية خلال لقاء مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا ستيفاني ويليامز.

وأفاد منشور للوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن الوزير استقبل وليامز بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة، وجرى استعراض آخر مستجدات ما تم تنفيذه في مسار الإصلاحات الاقتصادية من ضمنها تنشيط قطاع الاستثمار وتنفيذ مشاريع التنمية، بالإضافة إلى دور الوزارة خلال الفترة المقبلة بخصوص المسار الاقتصادي.

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ومنذ وصلت طرابلس لبدء مهمتها قبل نحو عشرة أيام، التقت وليامز الأسبوع الماضي، عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب عن المدينة والمجلس الأعلى الدولة.

كما انتقلت الجمعة الماضي، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

وتناقشت مع أطراف سياسية واقتصادية ومنظمات اجتماعية ونشطاء، في إطار استماعها لمختلف الأطراف الليبية، وفق مهمتها التي قالت إنها تتضمن «قيادة المسارات الليبية الثلاثة: السياسية والاقتصادية والعسكرية- ودعم العملية الانتخابية».

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

وزير الاقتصاد والتجارة يستقبل المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لليبيا، ستيفاني ويليامز. (صفحة الوزارة على فيسبوك)