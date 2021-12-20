الاتحاد الأوروبي: نلتزم بدعم الانتخابات الليبية «بأي وقت تجرى»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 07:28 مساء
الناطق باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو

أكد ناطق أوروبي، اليوم الاثنين، التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الانتخابات الليبية «في أي وقت تجرى»، ولكن «من الأفضل احترام موعد الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الجاري، ثم الانتخابات التشريعية مطلع العام» المقبل.

وقال الناطق باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي، بيتر ستانو خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إنه «لا يعود لنا التعليق على إمكانية تأجيل الانتخابات في ليبيا»، مشددًا على أن «الاتحاد الأوروبي يدعم إجراء انتخابات حرة وشفافة» باعتبارها «خطوة مهمة في العملية السياسية التي ينبغي أن تقود لحل الأزمة الليبية»، وفق ما نقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.

مسؤول أوروبي: تأجيل الانتخابات الليبية من عدمه قرار مفوضية الانتخابات
الاتحاد الأوروبي: يجب إجراء انتخابات حرة ونزيهة دون تهديد في ليبيا

وتابع ستانو: «ندعم كل المؤسسات الليبية التي تعمل على إجراء الانتخابات الرئاسية، ومن ثم الانتخابات التشريعية. وقد أرسل الاتحاد الأوروبي فريقًا صغيرًا من الخبراء وتم نشره بالفعل في طرابلس».

والثلاثاء الماضي، قال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط، لويس ميغل، إن تأجيل الانتخابات من عدمه في ليبيا «قرار سيادي» للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عودة توأمين سياميين إلى اليمن بعد عملية فصل في الأردن
طب وصحة
هيئة الأدوية الأوروبية تجتمع لبحث ترخيص لقاح «نوفافاكس»
دولى
بالصور: الثلوج تكسو شوارع الإسكندرية وطقس بارد على القاهرة وشمال الصعيد
عربى
732 ألف شخص حضروا مهرجان «ميدل بيست» الموسيقي في السعودية
ثقافة وفن
عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع
ليبيا
بالفيديو: نابولي يواصل سيطرته على ميلان في أرضه وسط جماهيره
رياضة عالمية
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
مصدر بـ«الرئاسي» لـ«بوابة الوسط»: إلغاء تعيين الإعلامية سناء المنصوري سفيرة لدى ...
ليبيا
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
وفد مجلس النواب يلتقي مهندس الاتفاق البحري بين ليبيا وتركيا في إسطنبول
ليبيا
الإمارات تلغي الرقابة على الأفلام السينمائية مع إدراج تصنيف «+21 عامًا»
ثقافة وفن
جريدة: كل الاحتمالات تقود إلى العنف في ليبيا
ليبيا
المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟