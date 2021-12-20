«مكافحة الأمراض»: مليون و178 ألف جرعة من لقاحات «فايزر» تصل طرابلس

جانب من شحنة لقاحات «فايزر» التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة في طرابلس. (مركز مكافحة الأمراض)

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض وصول شحنة تضم مليونًا و178 ألفًا و190 جرعة من جرعات لقاح «فايزر» المضاد لفيروس «كورونا المستجد»، إلى مطار معيتيقة الدولي بطرابلس اليوم الإثين، وذلك بدعم من الحكومة الأميركية.

وقال المركز إن مديره، حيدر السائح، كان في استقبال الشحنة، قائلًا إنها ستخضع للفحص قبل توزيعها على مراكز التطعيم، مشددًا على ضرورة التوسع في توفير اللقاحات للمواطنين من أجل مواجهة الوباء.

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وشارك السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند في تسليم الشحنة، حسبما قالت السفارة الأميركية، موضحة أن الشحنة تأتي كمساهمة في مكافحة ليبيا لوباء «كوفيد-19».

وأضافت: «هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تسليم لقاحات شركة (فايزر) من الولايات المتحدة في إطار برنامج (كوفاكس)».

جانب من شحنة لقاحات «فايزر» التي أرسلتها الولايات المتحدة إلى ليبيا عبر مطار معيتيقة في طرابلس. (مركز مكافحة الأمراض)