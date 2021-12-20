وقفة احتجاجية للمعلمات في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 06:30 مساء
الوقفة الاحتجاجية للمعلمات في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

نظم عدد من المعلمات في مدينة سبها، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية للمطالبة بتسوية أوضاعهن المالية ودرجاتهن الوظيفية التي لم تقم مراقبة التربية والتعليم في البلدية بتسويتها منذ سنوات.

وحملت المعلمات المحتجات خلال وقفتهن شعارات كتب عليها «لا لخصم 20%» و«نعم لتعديل الدرجات الوظيفية» و«جدول المرتبات فضح سرقة العلاوات» و«تسوية وضعي من حقي».

الوقفة الاحتجاجية للمعلمات في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الوقفة الاحتجاجية للمعلمات في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الوقفة الاحتجاجية للمعلمات في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الوقفة الاحتجاجية للمعلمات في مدينة سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)
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