شركة الكهرباء: فقدان 2500 ميغاوات نتيجة الإغلاقات النفطية

موظفان بشركة الكهرباء أثناء إجراء عمرة للوحدة الثانية الغازية بمحطة كهرباء الخمس. (أرشيفية: الشركة)

أكدت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، فقدان 2500 ميغا وات من الشبكة الكهربائية، نتيجة إغلاق عدد من حرس المنشآت النفطية خط أنابيب النفط الخام والمكثف المغذي لبعض المحطات.

وأوضحت الشركة أن الإغلاقات النفطية تسببت في إيقاف الغاز المغذي لبعض محطات الشركة، وهي: الرويس، والزاوية، والخمس، وجزء من محطة مصراتة، حسب بيان صادر عنها اليوم.

وشددت على أن الإغلاق ستترتب عليه صعوبات فنية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية وزيادة ساعات طرح الأحمال، خاصة في الأيام الحالية التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.

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وقبل ذلك، قال المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط إن حرس المنشآت النفطية أوقف إنتاج النفط في عدد من الحقول بما في ذلك الشرارة والوفاء والحمادة، حسب وكالة «رويترز».

وتحدث بيان صادر عن حرس المنشآت، تلقت «بوابة الوسط» نسخة منه، عن «غلق حقول الوفاء، والحمادة والخمسة، والبلاعة وحزوة، ودوريات وحدة حماية خطوط النفط والغاز في الربانية وحزوة والبلاعة وشعوة ودرج الوفاء والربانية».