الدولار يعاود الارتفاع فوق 5 دنانير في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 01:54 مساء
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

عاود سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الدينار في السوق الموازية، اليوم الإثنين.

وصعدت العملة الأميركية بفارق 4 قروش مسجلة 5.02 دينار مقابل 4.98 دينار أمس الأحد، فيما استقرت الليرة التركية عند 0.30 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن الدولار استهل تعاملات الأسبوع على انخفاض متراوحا بين 4.98 و 4.99 دينار.

وفي السوق الموازية أيضًا، ارتفع سعر صرف اليورو إلى 4.57 دينار مقابل 5.54 دينار الأحد، في حين استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 6.60 دينار، كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار دون تغيير، وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 207 دنانير مقابل 206 دنانير الذي سجله الأحد.

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