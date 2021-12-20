«إعادة الحياة».. إطلاق مبادرة لإدماج ذوي الإعاقة في المجتمع

وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، خلال حفل إطلاق مبادرة إدماج ذوي الإعاقة، 19 ديسمبر 2021، (وال)

أطلقت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وفاء الكيلاني، مبادرة التنمية المجتمعية لإدماج ذوي الإعاقة، ضمن خطة عودة الحياة، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي ومنظمة «الإسكوا».

جاء ذلك في حفل أُقيم مساء أمس الأحد في العاصمة طرابلس، بحضور مسؤولين عن وزارتي الحكم المحلي والسياحة، وعدد من مسؤولي ومندوبي المؤسسات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، حسب وكالة الأنباء الليبية.

وبدأ الحفل بدقيقة حداد على أرواح الأطفال الذين وقعوا ضحايا انفجار لغم من مخلفات الحروب بمنطقة قرقوزة بورشفانة يوم الجمعة الماضي.

وقالت الكيلاني، في كلمة، إن المبادرة من أهم المشروعات الاجتماعية التي تبنتها «الشؤون الاجتماعية» في إطار خطة عودة الحياة، مثنية على دور وزارة الحكم المحلي في إطلاقها.

وبدوره، تحدث المستشار الإقليمي لمنظمة «الإسكوا»، علاء السبيع، عن تعاون المنظمة مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والحكم المحلي لتدشين المبادرة، كما قدمت بعدها المستشارة بوزارة الشؤون الاجتماعية، نعيمة شنيبة، عرضين مرئيين عنها.