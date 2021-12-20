بالصور: الثلوج تكسو الجبل الأخضر

أطفال يلهون في الثلوج التي غطت مدينة البيضاء، 20 ديسمبر 2021، (الإنترنت)

اكتست مناطق الجبل الأخضر باللون الأبيض، بعد هطول الثلج عليها أمس الأحد؛ ما تسبب في توقف حركة السير ببعض الطرق فيها.

وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، في بيان، إن الأجواء الشتوية تسود في مناطق الشرق، متوقعًا استمرار هطول الأمطار، بينما يبقى الطقس مستقرًا في المنطقة الغربية.

- مدن الجبل الأخضر تتوشح بالثلوج وأمطار غزيرة على بنغازي والمرج

وتداولت صفحات ليبية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا لمناطق وشوارع غطتها الثلوج في الجبل الأخضر والفايدية وبلقس وسيدي الحمري وأجدابيا.

كما شهدت مدينتا المرج وبنغازي، أمس الأحد، هطول ثلوج وأمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق، كما تساقط المطر على حقل النفط «103 الزويتينة» قرب أوجلة وحقل النفط «59 جالو».

الثلوج تغطي إحدى مناطق الجبل الأخضر.

الثلوج تغطي إحدى مناطق الجبل الأخضر.