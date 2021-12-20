«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من شحات إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 11:48 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية إلى غربية، نشطة، على الساحل من شحات إلى طبرق.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الإثنين، وصول سرعة تلك الرياح إلى 25 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر أحيانًا.
- رياح جنوبية غربية إلى غربية، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع ومترين.
- البحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة على ساحل الجبل الأخضر وطبرق، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.
- الرياح شمالية غربية إلى غربية، سرعتها بين 10 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من شحات إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر إلا ربع وثلاثة أمتار إلا ربع.
- البحر مضطرب إلى قليل الاضطراب، إلى خفيف الموج ظهر الغد.
- درجة الحرارة تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب اضطراب البحر.

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