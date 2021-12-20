592 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و9 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 11:09 صباحا
جانب من حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021، (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 592 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد أمس الأحد، منها 126 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 793 مصابًا، وتُوفي تسعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الإصابات الجديدة 13.5% من إجمالي 4379 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 3787 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع أربع حالات بالمنطقة الغربية وخمس حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 382 ألفًا و341 حالة، منها 6167 حالة نشطة، بينما تعافى 370 ألفًا و567 حالة، وسُجلت 5607 حالات وفاة بالمرض في البلاد.

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