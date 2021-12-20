«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ336 شركة خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:58 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن مصرف ليبيا المركزي، الإثنين، تفاصيل طلبات فتح الاعتمادات المستندية التي جرى تنفيذها خلال أسبوع في الفترة من التاسع إلى 15 ديسمبر الحالي.

وشملت طلبات فتح الاعتمادات المستندية، التي نفذتها فروع المصارف نحو 336 شركة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ويتنوع عمل الشركات التي جرى فتح اعتمادات مستندية لها بين استيراد المواد الغذائية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الخام، والمعدات الطبية، والأحذية والحقائب، والأدوية، والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وقال المصرف، في بيان، الإثنين، إن نشر تفاصيل هذه الطلبات يأتي «استنادًا إلى منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد بالمصرف المؤرخ في 31 ديسمبر 2020، بشأن الضوابط المنظمة لإجراءات فتح الاعتمادات المستندية»، وذلك بعد موافقة الجهات الطالبة لفتح هذه الاعتمادات.

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