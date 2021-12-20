الدولار يواصل الاستقرار في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:35 صباحا
مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)

واصل سعر صرف الدولار استقراره أمام الدينار في السوق الرسمية في مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الإثنين.

وثبت متوسط سعر صرف العملة الأميركية عند مستوى 4.60 دينار الذي سجله بمستهل تعاملات الأسبوع، فيما حافظ متوسط سعر اليورو على 5.18 دينار، الإثنين، بفارق قرش واحد، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار، في حين خسرت الليرة التركية قرشين اثنين لتسجل 0.26 دينار من 0.28 دينار أمس. وعلى صعيد العملات العربية، بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، والدينار التونسي عند 1.58 دينار.

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