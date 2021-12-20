«الأرصاد»: الأجواء مغيمة مع فرصة هطول أمطار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:14 صباحا
حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 20 ديسمبر 2021. (بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء مغيمة مع فرصة هطول أمطار على مناطق شمال شرق البلاد مع درجات حرارة منخفضة على غالب مناطق ليبيا خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة –جبل نفوسة
حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على بعض المناطق.
الرياح: غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: تستمر فرصة سقوط أمطار متفرقة على غالب المناطق وقد تكون جيدة خاصة على أقصى مناطق الساحل الشرقي .
الرياح: غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة على غالب المناطق .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب .
الرياح: متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 14 و18 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب العالية .
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 15 و17 درجة مئوية.

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