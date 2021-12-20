سرقة أسلاك كهرباء بطول 6 آلاف متر في 6 مناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 ديسمبر 2021, 10:08 صباحا
من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية بطول ستة آلاف متر في ست مناطق؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عديد المنازل والمحلات والمزارع.

وسطا مجهولون على أسلاك ضغط عالٍ بطول 1200 متر على خط الوقود بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، بالإضافة إلى أسلاك ضغط عالٍ بطول 350 مترًا على خط كريدان بدائرة توزيع قصر بن عشير، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وسُرقت أسلاك ضغط عالٍ بطول 1450 مترًا على خط الثلاجات بدائرة توزيع عين زارة، وأسلاك ضغط عالٍ بطول 1200 متر على خطي كهرباء بدائرة توزيع شرق زليتن، إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 900 متر على خط النهر بدائرة توزيع ترهونة، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 900 متر على خط الراية بدائرة توزيع صبراتة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عين على الانتخابات - آخر أخبار ومعطيات المشهد الانتخابي في ليبيا
فيديو
كاركاتير خيري - المواطن!
كاريكاتير
5 آلاف قطعة أثرية.. الصدفة تقود لاكتشاف «متحف» داخل شقة في مصر
ثقافة وفن
تقرير: 196 مليار دولار قيمة السندات والصكوك المستحقة على حكومات مجلس التعاون حتى...
اقتصاد
غوتيريس من بيروت: لا يحق للمسؤولين الانقسام والتسبب في «شلل» لبنان
عربى
أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
الإمارات تلغي الرقابة على الأفلام السينمائية مع إدراج تصنيف «+21 عامًا»
ثقافة وفن
المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
قريميدة يؤكد رسالة «كاف» الخاصة بتأهل الاتحاد رسميا في «الكونفدرالية» على حساب ...
رياضة محلية
تونس: بلاستيك النفايات ثروة مهدورة
اقتصاد
كلوب يضع لقاح «كورونا» ضمن شروط التعاقدات الجديدة في «ليفربول»
رياضة عالمية
اليوم.. ذكرى استشهاد يوسف بورحيل قائد المقاومة بعد عمر المختار
ليبيا
تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل عثر العلماء على «قاتل كورونا»؟