سرقة أسلاك كهرباء بطول 6 آلاف متر في 6 مناطق

من أعمال إعادة تشغيل خط كهرباء بالحي الصناعي، 20 نوفمبر 2021. (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة أسلاك كهربائية بطول ستة آلاف متر في ست مناطق؛ ما أدى إلى انقطاع الخدمة عن عديد المنازل والمحلات والمزارع.

وسطا مجهولون على أسلاك ضغط عالٍ بطول 1200 متر على خط الوقود بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء، بالإضافة إلى أسلاك ضغط عالٍ بطول 350 مترًا على خط كريدان بدائرة توزيع قصر بن عشير، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وسُرقت أسلاك ضغط عالٍ بطول 1450 مترًا على خط الثلاجات بدائرة توزيع عين زارة، وأسلاك ضغط عالٍ بطول 1200 متر على خطي كهرباء بدائرة توزيع شرق زليتن، إضافة إلى سرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 900 متر على خط النهر بدائرة توزيع ترهونة، وسرقة أسلاك ضغط عالٍ بطول 900 متر على خط الراية بدائرة توزيع صبراتة.