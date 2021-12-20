ليبيا قد تبرم اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات وطنية أو أجنبية لزيادة الإنتاج

وزير النفط والغاز محمد أحمد عون. (الإنترنت)

أعرب وزير النفط والغاز، محمد عون، عن تطلع ليبيا إلى أن يصل إنتاجها من النفط نحو 2.1 مليون برميل يوميا وذلك في فترة زمنية تتراوح ما بين عامين أو ثلاثة أعوام.

وقال الوزير عون في تصريحات لوكالة «بلومبيرغ» الأميركية، نقلتها وكالة الأنباء الليبية (وال): إن «ليبيا قد تمنح مكافآت لشركات نفطية تفي بتعهداتها لزيادة الإنتاج إلى 1.4 مليون برميل يوميا بحلول منتصف 2022، وقد تعاقب من لا يلتزمون».

وأشار وزير النفط والغاز إلى أن (الوصول إلى هذا الرقم ممكن إذا جرى اعتماد ميزانية معدة للقطاع أخيرًا والتي تفتح الباب للتمويل، وخلافا لذلك، قد تعقد الدولة اتفاقيات خدمات نفطية مع شركات وطنية أو أجنبية خاصة لتطوير الحقول وتعزيز الإنتاج.

ما هو حجم إنتاج النفط الليبي ؟

وأوضح عون أن إنتاج ليبيا من النفط يتراوح حاليا بين 1.25 مليون و1.3 مليون برميل يوميا، وإذا استقرت الدولة من خلال الانتخابات أو تشكيل الحكومة، فنحن نأمل أن نصل إلى انتاج 2.1 مليون برميل يوميا وفق «بلومبيرغ».

وتستمر الخلافات في قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي حين حاول عون تعليق عمل صنع الله في أغسطس؛ ولكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية ليرد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، بأن المؤسسة «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة.