تخريج دفعة جديدة لضباط جهاز الحرس البلدي

احتفالية تخريج ضباط بجهاز الحرس البلدي. (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)

أقامت وزارة الحكم المحلي، الأحد، احتفالية تخريج الدفعة الثانية من تأهيل ضباط الصف إلى ضباط، وذلك بحضور الوزير بدر الدين التومي، رفقة وكيل الوزارة لشؤون البلديات مصطفى سالم، وعدد من وكلاء الوزارات، وبحضور رئيس جهاز الحرس البلدي اللواء رجب قطوسة.

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وأكد الوزير، في كلمة خلال الاحتفال، حرصه ودعمه لجهاز الحرس البلدي باعتباره مكونًا أساسيًا من مكونات وزارة الحكم المحلي. كما شدد رئيس جهاز الحرس البلدي على ضرورة الضبط واحترام القانون وتطبيقه.

واختتم الاحتفال بالقسم القانوني للخريجين وتوزيع الشهدات على الطلبة الأوائل.

وزير الحكم المحلي يشارك في احتفالية تخريج ضباط بجهاز الحرس البلدي. (صفحة الوزارة على فيسبوك)

احتفالية تخريج ضباط بجهاز الحرس البلدي. (صفحة وزارة الحكم المحلي على فيسبوك)