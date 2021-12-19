قعيم يجتمع بقيادات الأمن في المنطقة الشرقية.. ويتخذ إجراء ضد رئاسة الحكومة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 11:03 مساء
جانب من اجتماع قعيم مع مديري أمن وإدارات وأجهزة أمنية بالمنطقة الشرقية. الأحد 19 ديسمبر 2021. (وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية)

اجتمع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية فرج قعيم، مع قيادات ومديري الأمن والإدارات ورؤساء الأجهزة الأمنية والأقسام وكبار الضباط بالمنطقة الشرقية والجنوبية.

وأفادت صفحة قعيم على موقع «فيسبوك» بأن الاجتماع جاء بهدف «اتخاذ الإجراءات القانونية»، و«المطالبة بحقوق أعضاء الشرطة، وتنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2019 كاملًا».

- مديرو أمن وإدارات تابعة لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية يؤكدون تبعيتهم لقعيم
- الدبيبة: على «قعيم» التزام حدوده ولا علاقة له باختيار وزير الدفاع

وأضاف أن المجتمعين اتفقوا على «تشكيل لجنة لرفع شكوى رسمية ضد رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لتجاهلها تنفيذ القانون رقم (6) لسنة 2019م كاملًا، رغم تعديله واعتماده منذ عامين، إضافة إلى عدم الإنصاف فيما يخص ترقيات عدد من كبار الضباط بالمنطقة الشرقية، أسوة بزملائهم في المنطقة الغربية».

وقال قعيم إنه سيتم «إعداد مذكرة بالخصوص موجهة إلى النائب الأول لرئيس الحكومة حسين القطراني، ليقوم بدوره بإحالتها إلى رئاسة مجلس النواب، الجسم التشريعي في البلاد، والمخول بإصدار القوانين».

وأوضح المنشور أن قعيم «أصدر تعليماته بتشكيل غرفة عمليات بالجبل الأخضر متكونة من قوات تابعة لمديريات الأمن بالمنطقة، لفرض قوة القانون ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية»، مشددًا على ضرورة تعزيز التمركزات الأمنية في عدد من المناطق التي تعتبر هدفًا لمهربي البشر والممنوعات، لردعهم وبسط هيبة الدولة الليبية.

وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلن مديرو أمن وإدارات ورؤساء أجهزة أمنية تابعون لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية أن تبعيتهم «تقع تحت تعليمات وإشراف» وكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم، منوهين بأنه «لن يتم تنفيذ أي قرارات نقل ونحوها تصدر بشأن مكونات الوزارة بالمنطقة دون الرجوع إلى وكيل الوزارة للشؤون الفنية».

كان ذلك في إطار خلاف بين نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية حسين القطراني ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم من جهة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، بشأن الاختصاصات الإدارية والأمور المالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أزمة الليرة التركية تضرب قطاع الدواء .. «أصناف لم تعد متوافرة»
اقتصاد
المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
قريميدة يؤكد رسالة «كاف» الخاصة بتأهل الاتحاد رسميا في «الكونفدرالية» على حساب ...
رياضة محلية
تونس: بلاستيك النفايات ثروة مهدورة
اقتصاد
كلوب يضع لقاح «كورونا» ضمن شروط التعاقدات الجديدة في «ليفربول»
رياضة عالمية
اليوم.. ذكرى استشهاد يوسف بورحيل قائد المقاومة بعد عمر المختار
ليبيا
تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «مرسيدس-بنز EQS 2021» تجتاز اختبار السلامة بنجاح