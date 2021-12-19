وزارة الدفاع تناقش إجراءات ضم مكوناتها بالمنطقة الشرقية تحت مظلتها

اجتماع قيادات وزارة الدفاع في طرابلس والمنطقة الشرقية، الأحد 19 ديسمبر 2021. (وزارة الدفاع)

شهد مقر ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس، اجتماعًا خُصِّص لمناقشة الإجراءات الخاصة بضم مكونات الوزارة من إدارات وهيئات ومراكز في المنطقة الشرقية تحت مظلتها.

وقالت وزارة الدفاع، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مدير مكتب وزير الدفاع العميد جبريل مفتاح الشتيوي وعددًا من مديري إدارات ومكاتب ديوان الوزارة الدفاع استقبلوان اليوم، رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من قبل المكلف تسيير عمل وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية بديوان الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن المشاركين ناقشوا خلال الاجتماع «جملة من الأمور والإجراءات التي تهدف إلى ضم مكونات وزارة الدفاع بالمنطقة الشرقية من الهيئات والإدارات والمكاتب والأجهزة والمراكز تحت مظلة ديوان وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية».

وأضافت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على عقد لقاءات متوالية خلال الفترة المقبلة.

اجتماع قيادات وزارة الدفاع في طرابلس والمنطقة الشرقية، الأحد 19 ديسمبر 2021. (وزارة الدفاع)

اجتماع قيادات وزارة الدفاع في طرابلس والمنطقة الشرقية، الأحد 19 ديسمبر 2021. (وزارة الدفاع)

اجتماع قيادات وزارة الدفاع في طرابلس والمنطقة الشرقية، الأحد 19 ديسمبر 2021. (وزارة الدفاع)

اجتماع قيادات وزارة الدفاع في طرابلس والمنطقة الشرقية، الأحد 19 ديسمبر 2021. (وزارة الدفاع)