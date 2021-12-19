العثور على 146 قذيفة بمنزل مواطن في ورشفانة

القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأحد، العثور على 146 قذيفة بمنزل أحد المواطنين بمنطقة ورشفانة، وجرى نقلها إلى مكان مخصص لتجميع المخلفات.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن غرفة الاتصالات بهيئة السلامة الوطنية تلقت بلاغًا من قسم هيئة السلامة الماية بالمنطقة الغربية بوجود متفجرات بمنزل أحد المواطنين بمنطقة ورشفانة.

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وتابعت أن فرقة فنية بإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالمنطقة الغربية، انتقلت على الفور إلى المكان وجرى تجميعها ونقل المخلفات إلى المكان المخصص لتجميع المخلفات لمعالجتها لاحقًا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة السلامة الوطنية في بني وليد عن إزالة بعض القذائف من أحد المنازل بحي الحلمة شمال المدينة، وذلك بعد تلقي المكتب بلاغًا من أحد المواطنين بشأن وجود بعض القذائف غير المتفجرة بمنزله.

وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)