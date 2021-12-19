العثور على 146 قذيفة بمنزل مواطن في ورشفانة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 08:20 مساء
القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)

أعلنت هيئة السلامة الوطنية، اليوم الأحد، العثور على 146 قذيفة بمنزل أحد المواطنين بمنطقة ورشفانة، وجرى نقلها إلى مكان مخصص لتجميع المخلفات.

وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن غرفة الاتصالات بهيئة السلامة الوطنية تلقت بلاغًا من قسم هيئة السلامة الماية بالمنطقة الغربية بوجود متفجرات بمنزل أحد المواطنين بمنطقة ورشفانة.

- إزالة قذائف من أحد المنازل بحي الحلمة شمال بني وليد
- «ترسانة أسلحة».. ضبط شاب بقصر بن غشير يتاجر في قذائف هاون وصواريخ

وتابعت أن فرقة فنية بإدارة المفرقعات ومعالجة المتفجرات بالمنطقة الغربية، انتقلت على الفور إلى المكان وجرى تجميعها ونقل المخلفات إلى المكان المخصص لتجميع المخلفات لمعالجتها لاحقًا.

والثلاثاء الماضي، أعلنت هيئة السلامة الوطنية في بني وليد عن إزالة بعض القذائف من أحد المنازل بحي الحلمة شمال المدينة، وذلك بعد تلقي المكتب بلاغًا من أحد المواطنين بشأن وجود بعض القذائف غير المتفجرة بمنزله.

وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)
القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)
القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)
القذائف التي جرى تجميعها (صفحة هيئة السلامة الوطنية على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المغرب: ابتكارات لتدوير النفايات دون المأمول
اقتصاد
عبر قناة «WTV» رئيس نادي الأهلي طرابلس ساسي أبوعون يعلن استقالته
رياضة محلية
قريميدة يؤكد رسالة «كاف» الخاصة بتأهل الاتحاد رسميا في «الكونفدرالية» على حساب ...
رياضة محلية
تونس: بلاستيك النفايات ثروة مهدورة
اقتصاد
كلوب يضع لقاح «كورونا» ضمن شروط التعاقدات الجديدة في «ليفربول»
رياضة عالمية
تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «مرسيدس-بنز EQS 2021» تجتاز اختبار السلامة بنجاح