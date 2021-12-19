افتتاح عيادة عيون مجهزة بمستشفى زمزم القروي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأحد 19 ديسمبر 2021, 06:15 مساء
موطني يجري فحصا طبيا بعيادة العيون بمستفى زمزم جنوب غرب سرت. (الإنترنت)

افتُتحت، اليوم الأحد، عيادة عيون مجهزة بمستشفى زمزم القروي جنوب غرب مدينة سرت، برعاية وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت مصادر بإدارة المستشفى إن شركة «ألفا للخدمات الطبية» هي التي قامت بتوريد وتركيب عيادة العيون بالمستشفى نوع «TOMEY» بتكليف من وزير الصحة نظرًا للطلب المتزايد منذ فترة من سكان منطقة وادي زمزم وأبونجيم، وأيضًا لقلة الإمكانات من حيث أجهزة الفحص الخاصة بعيادة العيون بالمستشفى.

وأكد مصدر طبي بمستشفى زمزم القروي أن العيادة الطبية للعيون باشرت العمل فعليًّا أمس السبت، بإجراء الكشف والمعاينة الطبية للمرضى المترددين عليها.

موطني يجري فحصا طبيا بعيادة العيون بمستفى زمزم جنوب غرب سرت. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأملات في بازار أول انتخاب رئيس لليبيا
وجهات نظر
نيويورك تايمز: آلاف المدنيين قتلوا في ضربات لطائرات مسيرة أميركية
دولى
البعد التربوي للدعابة
وجهات نظر
طرح تريلر فيلم «قمر 14» تمهيدا لبدء عرضه (فيديو)
ثقافة وفن
دراسة: ضغوط العمل تزيد من خطر الإصابة بأمراض قاتلة
طب وصحة
طاقم طائرة أميركية يطرد مسافرا استبدل السروال الداخلي بالكمامة
منوعات
«الصحة العالمية»: إصابات «أوميكرون» تتضاعف.. و89 دولة رصدت إصابات بالمتحور
عربى
الجزائر تحرز لقبها الأول في كأس العرب على حساب تونس
رياضة عالمية
كابوس 2020 يخيم على نيويورك مع انتشار «أوميكرون»
اقتصاد
95 هدفا وعلامة كاملة للأهلي بنغازي ورباعي في صدارة الهدافين ضمن حصاد الأسبوع ...
رياضة محلية
رئيس بلدية فرنسي يناشد ماكرون الالتفات لمصير عائلات سورية تخلى عنها رفعت الأسد
دولى
«العربية والتواصل الحضاري» في اليوم العالمي للغة الضاد
ثقافة وفن
خبيرة في «الأزمات الدولية» تحذر من مخاطر فوضى مؤسساتية في ليبيا
ليبيا
كاركاتير حليم - اليوم العالمى للغة العربية .. 18 ديسمبر
كاريكاتير
المشري يتحدث عن طريقين لعلاج الانسداد السياسي ويؤكد تواصله مع عقيلة صالح
ليبيا
خطأ ساذج يوقع إيطاليًا ادعى العمى للحصول على مساعدات
منوعات
الأداء الأسبوعي للدولار في السوقين الرسمية والموازية (9 - 16 ديسمبر 2021)
ليبيا
«ذا ناشيونال»: مسؤول أميركي كبير يتوقع تأجيل انتخابات الرئاسة الليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: «مرسيدس-بنز EQS 2021» تجتاز اختبار السلامة بنجاح