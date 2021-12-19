افتتاح عيادة عيون مجهزة بمستشفى زمزم القروي

موطني يجري فحصا طبيا بعيادة العيون بمستفى زمزم جنوب غرب سرت. (الإنترنت)

افتُتحت، اليوم الأحد، عيادة عيون مجهزة بمستشفى زمزم القروي جنوب غرب مدينة سرت، برعاية وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية.

وقالت مصادر بإدارة المستشفى إن شركة «ألفا للخدمات الطبية» هي التي قامت بتوريد وتركيب عيادة العيون بالمستشفى نوع «TOMEY» بتكليف من وزير الصحة نظرًا للطلب المتزايد منذ فترة من سكان منطقة وادي زمزم وأبونجيم، وأيضًا لقلة الإمكانات من حيث أجهزة الفحص الخاصة بعيادة العيون بالمستشفى.

وأكد مصدر طبي بمستشفى زمزم القروي أن العيادة الطبية للعيون باشرت العمل فعليًّا أمس السبت، بإجراء الكشف والمعاينة الطبية للمرضى المترددين عليها.

موطني يجري فحصا طبيا بعيادة العيون بمستفى زمزم جنوب غرب سرت. (الإنترنت)