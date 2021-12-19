بلدية ترهونة تطالب بتوفير دعم عاجل لفرع هيئة السلامة الوطنية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:28 مساء
اجتماع الكشر مع مكتب هيئة السلامة الوطنية بترهنة. (المجلس التسييري لبلدية ترهونة)

طالب المجلس التسييري لبلدية ترهونة برئاسة محمد الكشر، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية بضرورة وضع حلول وتوفير دعم عاجل لفرع مكتب هيئة السلامة الوطنية بالمدينة حتى يتمكن أفرادها من أداء مهامهم لتجنب وقوع مزيد الضحايا.

جاء ذلك خلال اجتماع الكشر، صباح اليوم الأحد، مع مسؤولي مكتب هيئة السلامة الوطنية بالمدينة؛ للوقوف ما يعانيه الفرع من معوقات تقف أمام أداء عمله بالشكل المطلوب.

وقال المجلس التسييري لبلدية ترهونة، عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع يأتي «لمعرفة أسباب ارتفاع حصيلة الوفيات بالمدينة جراء حرائق المنازل والمؤسسات، حيث ارتفعت الحصيلة إلى عشر وفيات في وقت قصير، غالبيتهم أطفال ونساء».

وأوضح المصدر أن رئيس المجلس التسييري اطلع خلال زيارته على ما يعانيه مكتب فرع هيئة السلامة الوطنية «من إهمال تام يتمثل في عدم امتلاك الفرع سيارات إطفاء للحرائق، إلا سيارة واحدة عاطلة تحتاج إلى صيانة».

وأضاف المجلس التسييري لبلدية ترهونة أن الفرع يعاني أيضًا عطلًا في بئر المياه التي تعتمد عليها الفرع في تعبئة خزانات سيارات الإطفاء، فضلًا عن عدم امتلاك موظفي رجال الإطفاء ألبسة السلامة الوطنية لوقايتهم من أي مخاطر قد يتعرضون لها أثناء أداء مهامهم.

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