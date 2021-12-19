صالح افحيمة: البرلمان ليس معنيا بإعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 04:09 مساء
عضو مجلس النواب صالح افحيمة. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، صالح افحيمة، إن «البرلمان ليس معنيًا» بإعلان تأجيل الانتخابات «قبل انقضاء الموعد المعلن عنه سابقًا»، منوهًا بأنه «بعد انقضاء الموعد المحدد سيكون للبرلمان موقف يعلن فيه حزمة من الإجراءات حيال ذلك» وفق تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيسبوك» مساء اليوم الأحد «بخصوص إعلان التأجيل» للعملية الانتخابية.

وأضاف افحيمة وهو عضو لجنة التواصل التي شكلها مجلس النواب للتواصل مع المفوضية لإعداد تقرير بشأن معوقات العملية الانتخابية إن «لجنة 75 (ملتقى الحوار السياسي) بمساعدة البعثة هي من أعلنت موعد 24 ديسمبر كموعد سياسي مفترض لإجراء الانتخابات في ليبيا والمفوضية بدورها أعلنت مقدرتها الفنية على إجراء الانتخابات في هذا التاريخ وهي التي عليها أن تعلن تعذر قيامها بذلك إذا كان قد تعذر عليها بالفعل».

وأكد افحيمة أن «البرلمان لن يعلن عن تأجيل الانتخابات.. ولكنه سيجتمع بعد 24 ديسمبر ليعلن عن تعذر إجرائها في حال تعذر ذلك بالفعل، وقد يعلن لليبيين الأسباب الواردة في تقارير الجهات المعنية بتنظيم الانتخابات وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات ويضع جميع المؤسسات أمام مسؤولياتها».

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ونوه عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الذي حضر اجتماع لجنة التواصل مع رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح قبل أيام، بأن الإعلان المرتقب لمجلس النواب بشأن العملية الانتخابية «سيشمل حزمة من الإجراءات سيتم الإفصاح عنها في حينها».

وإلى اليوم، لم تعلن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر الجاري، ما يعني أن تأجيل العملية الانتخابية بات واقعًا في ظل حالة ترقب لإعلان رسمي من قبل الجهات المعنية بالخصوص.

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