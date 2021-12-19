«الصحة» تعلن استئناف صيانة مستشفى الوحدة بـ«درنة» بعد توقف 14 سنة

المبنى الأساسي لمستشفى الوحدة العلاجي بمدينة درنة, (وزارة الصحة)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، استئناف أعمال مشروع «صيانة وتطوير المبنى الأساسي لمستشفى الوحدة العلاجي بمدينة درنة»، المتوقف منذ نحو 14 عامًا.

وباشرت الشركة المكلفة بتنفيذ المشروع أعمالها، لتجهيز وصيانة المبنى الكائن بالمربع الصحي باب طبرق، بسعة سريرية 525 سريرًا، بحسب بيان وزارة الصحة.

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وقالت الوزارة إن استئناف المشروع المتوقف منذ العام 2007، يأتي استجابة للجهود التي بذلها وزير الصحة علي الزناتي، لدعم الخدمات الطبية بمدينة «درنة».

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة دعم مركز عزل درنة بمصنع لإنتاج الأكسجين الطبي، ضمن خطواتها لتأمين إمدادات كافية من الأكسجين الطبي لمراكز العزل والمستشفيات العامة والقروية والتخصصية.

المبنى الأساسي لمستشفى الوحدة العلاجي بمدينة درنة, (وزارة الصحة)