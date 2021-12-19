المؤسسة الوطنية للنفط: عون مصر على تعدي صلاحياته

مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ووزير النفط والغاز محمد عون. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن وزير النفط والغاز محمد عون «مُصِر على تعدي صلاحياته وممارسة سياسة التضليل لغرض التشويش على عمل المؤسسة»؛ وذلك ردًا على استمرار وزارة النفط في الحديث عن قرار إيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عن العمل بتاريخ 14 أكتوبر 2021.

وأشارت مؤسسة النفط في بيان، اليوم الأحد، إلى أن «هيئة الرقابة الادارية وهي أعلى سلطة رقابية في البلاد كانت قد قضت وفق كتابها رقم (7596-21) المؤرخ في 25 أكتوبر 2021، ببطلان قرار وزير النفط واعتبرت الهيئة أن هذا القرار مخالف لصحيح القانون وأنه والعدم سواء وذلك نظرًا لصدوره من غير مختص».

وأعاد البيان التذكير «بتأكيد المؤسسة في عدة مناسبات بطلان هذه القرارات المعيبة التي يصدرها الوزير بدوافع شخصية أكثر من مهنية»، واصفة ذلك بأنه «ينم عن قصور كبير وعدم فهم للقانون المنظم لمؤسسات الدولة والذي حدد صلاحيات الجميع دون استثناء». ولفتت المؤسسة إلى أنها «لن تسمح لأي كان باختراقها أو تسييسها أو جرها من مناطق الحياد الذي التزمته لسنوات».

وتستمر الخلافات في قمة الهرم الإداري بقطاع النفط، الذي بدأ في أغسطس الماضي حين حاول عون تعليق عمل صنع الله في أغسطس؛ ولكن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ألغى القرار بعد أسبوع وأعاده لمهامه.

وفي أكتوبر الماضي، قرر عون إحالة صنع الله إلى التحقيق بسبب مزاعم عن مخالفات إدارية ليرد المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط، إن المؤسسة «تعمل وفق القانون الصحيح» وتحت إشراف الحكومة.