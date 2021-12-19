تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 02:57 مساء
تطعيم أحد الأشخاص ضد «كورونا». (مركز مكافحة الأمراض)

أعلن مركز سبها الطبي، تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجنوب أمس السبت.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبره تسلم عشر عينات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية ثماني منها، فيما تأكدت إصابة حالتين.

ولم يسجل المركز أي حالات شفاء أو وفاة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت.

- تسجيل 726 إصابة بـ«كورونا» و920 حالة شفاء في ليبيا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 726 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و920 حالة شفاء، و9 وفيات.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد العام الماضي، إلى 381 ألفًا و749 حالة، منها 6377 حالة نشطة، بينما تعافى 369 ألفًا و774 حالة، وسُجِّلت 5598 حالة وفاة.

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