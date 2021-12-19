هبوط طفيف للدولار في السوق الموازية

أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار، اليوم الأحد.

وتراجعت العملة الأميركية على نحو طفيف مسجلة 4.98 دينار مقابل 4.99 دينار أمس السبت، فيما استقرت الليرة التركية عند 0.30 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وفي السوق الموازية أيضًا، استقر سعر صرف كل من اليورو والجنيه الإسترليني عند 5.54 دينار، و6.60 دينار على التوالي، كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار دون تغيير، وعلى صعيد المعادن النفيسة، حافظ سعر كسر الذهب (عيار 18) على سعر 206 دنانير الذي سجله السبت.