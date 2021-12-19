اليوم.. ذكرى استشهاد يوسف بورحيل نائب عمر المختار

الشهيد المجاهد يوسف بورحيل نائب عمر المختار. (أرشيفية: الإنترنت)

يحيي الليبيون اليوم الذكرى 90 لاستشهاد المجاهد يوسف بورحيل المسماري قائد حركة المقاومة الليبية ضد الاحتلال الإيطالي بعد استشهاد شيخ المجاهدين عمر المختار في 19 ديسمبر 1931.

وُلد يوسف بورحيل بمنطقة مدور الزيتون بين مدينتي البيضاء والمرج، في العام 1866، وتلقى بورحيل دروس علوم القرآن على أيدي السنوسيين وأصبح معلمًا في زاوية القصور؛ حيث كان عمر المختار شيخًا لها.

كثيرًا ما كان بورحيل ينوب عن عمر المختار في الإشراف على تعليم الصغار وتسهيل الأمور للمعلمين وللطلبة بزاوية القصور؛ لأن عمر المختار كان كثير الترحال، وكانت صلتهما وثيقة وقديمة باعتبارهما رفيقي دراسة قبل ذلك.

بسالة بورحيل ضد الغزو الإيطالي

عندما تشكلت الأدوار للمرة الثانية بعد العام 1923 بقيادة عمر المختار نشبت عدة معارك بطولية أظهر فيها بورحيل براعة في تدبير الخطط الحربية، واستغلال أفضل الفرص لضرب الأعداء ضربًا موجعًا بأقل الخسائر، مما زاد صلته بعمر المختار فأصبح وجوده بالدور ضرورة لاستراتيجية إدارة المعارك وتمديد مواعيد ومواقع الهجوم.

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وكانت له نظرة صائبة وفكرة صحيحة وعبقرية عسكرية تدير المعركة ولإلحاق أكبر الخسائر بالخصم مع النجاة من أي ضرر قدر الإمكان، وفي سنة 1922 عيَّنه الشيخ عمر المختار نائبًا له.

عقب استشهاد عمر المختار قاد يوسف بورحيل المجاهدين؛ إذ اصطدمت مجموعته بدورية إيطالية كبيرة بقيادة الملازم الإيطالي برنديسي «Brnadeci»، مما اضطرهم للعودة داخل الحدود.

بسالة نائب عمر المختار لحظة استشهاده

وفي 19 ديسمبر 1931، نشبت معركة على الحدود بين الطرفين قرب زاوية أم ركبة التي تقع شرق مدينة طبرق بمسافة 125كيلو مترًا، لكن الدورية الإيطالية أحاطت بالمجموعة المكونة من يوسف بورحيل وثلاثة من رفاقه، فاضطروا إلى ترك خيولهم وتحصنوا بإحدى المغارات وصمدوا وقاتلوا حتى استشهدوا جميعًا.

كان البلاغ الإيطالي الصادر في أول فبراير من العام 1932، بأنه «عندما انتهى إطلاق النار مع مجموعة من المجاهدين حاولت اقتحام الحدود المصرية تقدم نحوهم الملازم برنديسي فوجد أربع جثث لم تزل بنادقهم حامية في قبضة أيديهم، وكان أحدهم يوسف بورحيل، وقد أظهر مع رفاقه الثلاثة بسالة حتى آخر دقيقة في حياتهم».