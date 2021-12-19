اتحاد الغرف يدعو إلى اجراء مسح شامل لمشكلات القطاع الخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 12:57 مساء
مقر الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة. (فيسبوك)

دعا الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة إلى إجراء مسح شامل على مستوى ليبيا  للوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص، بما يمكنه من المساهمة بفاعلية في عملية البناء والتنمية  في كافة المناحي.

وأعلن الاتحاد تشكيل عدد من الفرق المتخصصة لوضع المقترحات التي تجسد هذه المساهمة وتقديمها للحكومة وتضمينها  في كتاب تشمل الأعمال والمشاريع المقترح القيام بها، وذلك حسب وكالة الأنباء الليبية (وال). وأكد الاتحاد أن عمل هذه اللجان سيبدأ قريبًا لوضع ما يتم الاتفاق علية موضع التنفيذ بما يحقق المصلحة العامة للبلاد.

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وفي الثامن من ديسمبر، جرى انتخاب فتحي الأمين لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة في الانتخابات التي أُجريت تحت إشراف وزير الاقتصاد والتجارة، بمقر الاتحاد بالعاصمة طرابلس.

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