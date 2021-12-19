الصحة: 107 مصابين بـ«كورونا» في العناية الفائقة خلال الـ24 ساعة الماضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 12:00 مساء
حملة تطعيم ضد «كورونا» في سوق الجمعة، 27 أكتوبر 2021. (مركز مكافحة الأمراض)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الأحد، إن إجمالي الحالات الموجودة بالعناية الفائقة خلال 24 ساعة الماضية ارتفع إلى 107 مصابين بفيروس «كورونا» المستجد.

وحسب «النشرة الوبائية المحلية لفيروس كورونا المستجد»، فإن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية بلغ 26 حالة، فيما بلغت حالات الخروج من مراكز العزل خلال 24 ساعة الماضية 18 حالة.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 726 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و920 حالة شفاء، و9 وفيات. وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس 5364 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4638 منها، فيما تأكدت إصابة 726 حالة بنسبة حالات موجبة 13.5%، ومنها 120 حالة حرجة.

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