تسجيل 726 إصابة بـ«كورونا» و920 حالة شفاء في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 11:08 صباحا
فريق الرصد التابع للجنة مكافحة كورونا في أجدابيا، (أرشيفية: صفحة اللجنة على فيسبوك)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 726 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس السبت، و920 حالة شفاء، و9 وفيات.

وقال المركز، في بيان اليوم، إن مختبراته تسلمت أمس 5364 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 4638 منها، فيما تأكدت إصابة 726 حالة بنسبة حالات موجبة 13.5%، ومنها 120 حالة حرجة.

وتوزعت حالات الوفاة على كل من المنطقة الغربية بخمس حالات والمنطقة الشرقية بأربع حالات، فيما لم تسجل المنطقة الجنوبية أي حالات وفاة بفيروس كورونا أمس السبت.

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد العام الماضي، إلى 381 ألفًا و749 حالة، منها 6377 حالة نشطة، بينما تعافى 369 ألفًا و774 حالة، وسُجِّلت 5598 حالة وفاة.

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