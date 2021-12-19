استقرار الدولار وهبوط اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 10:43 صباحا
مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس. (الإنترنت)

حافظ الدولار على استقراره أمام الدينار في السوق الرسمية مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد.

وثبت متوسط سعر صرف الدولار عند مستوى 4.60 دينار الذي سجله نهاية الأسبوع الماضي، فيما هبط متوسط سعر اليورو إلى 5.18 دينار مقابل 5.19 دينار الخميس بفارق قرش واحد، حسب نشرة الأسعار الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

كما حافظ اليوان الصيني على مستوى 0.72 دينار، في حين خسرت الليرة التركية قرشين اثنين لتسجل 0.28 دينار من 0.30 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، بقي سعر الريال السعودي عند 1.22 دينار، وكذلك الدرهم الإماراتي عند 1.25 دينار، بينما زاد سعر الدينار التونسي قرشين اثنين إلى 1.60 دينار من 1.58 دينار أمس.

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