«الأرصاد»: أمطار رعدية وتقلبات جوية على شمال شرق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 ديسمبر 2021, 09:36 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من أمطار رعدية جيدة إلى غزيرة، ودرجات حرارة متدنية على شمال شرق البلاد، مؤكدًا أن التقلبات الجوية تبلغ شدتها اليوم على المنطقة.

وتوقَّع المركز في نشرة الأرصاد الجوية، الصادرة اليوم، سقوط زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر .

رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة - جبل نفوسة:
حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لآخر مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة، خاصةً على المناطق الممتدة من مصراتة حتى سرت.
الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة لمعتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 13 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 11 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة:
حالة السماء: سقوط أمطار رعدية على أغلب المناطق وتكون جيدة إلى غزيرة، وسقوط حبات البرد مع احتمال زخات ثلجية على مرتفعات الجبل الأخضر.
الرياح: شمالية غربية نشطة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 11 و13 درجة مئوية، ولا تتجاوز  8 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا اليوم على السرير وتازربو.
الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 17 و19 درجة مئوية.

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