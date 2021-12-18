حزب السلام يصف وفاة 8 أطفال نتيجة انفجار لغم في الجفارة بـ«الفاجعة» ويطالب بتنكيس العلم الليبي

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)

وصف حزب «السلام والازدهار»، وفاة ثمانية أطفال نتيجة انفجار لغم أرضي في منطقة الطويبية بورشفانة في الجفارة أمس، بأنه «فاجعة من فواجع الوطن المؤلمة»، مطالبًا بتنكيس العلم الليبي حزنًا على هؤلاء الأطفال.

وتابع الحزب، في بيان اليوم، إنه شيء مؤلم أن تستمر «حالات القتل الجماعي المروع»، وأن تفقد أسر وعائلات ليبية فلذات أكبادهم وأحباءهم في «لحظة غدر» نتيجة مخلفات قاتلة لـ«حروب عبثية» لم يحصد منها الشعب الليبي إلا الموت والأحزان والمآسي، وانعدام الأمن والاستقرار وغياب هيبة الدولة ومؤسساتها.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

- مقتل 8 أطفال في انفجار «مخلفات حرب» بالجفارة

وقالت الوزارة، في بيان في وقت مبكر من صباح السبت، إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده بوقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية، مضيفة: «على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين».

وأكد حزب «السلام والازدهار»، ضرورة ألا تمر هذه «الفاجعة» المؤلمة كغيرها من الفواجع التي اكتوى بها الليبيون في مختلف مناطق الوطن، وإن اختلفت توجهاتهم واصطفافاتهم السياسية، دون المشاركة الوطنية الشعبية والرسمية الواسعة في مواساة الأسر والعائلات التي فقدت أطفالها الأبرياء، كما طالب بأن «تنكس الراية الوطنية حزنًا وخجلًا أمام براءة أرواح بريئة اغتيلت غدرًا، نتيجة انفجار مخلفات حروب عبثية كان في الإمكان التعامل معها وإزالتها»، مع اتخاذ كل الإجراءات التي تمنع تكرار مثل هذه الحالات الكارثية في المستقبل.

وتقدم حزب «السلام والازدهار» بالتعازي والمواساة لأسر وعائلات وأقارب الضحايا الأطفال الأبرياء بمنطقة قرقوزة بورشفانة، وكل الشعب الليبي، مطالبًا الليبيين بالإصرار على نبذ العنف والحروب «حتى تقف حالات القتل الغادر لأطفالنا وشبابنا ونسائنا ورجالانا بأدوات الحروب المختلفة».

وأكد الحزب على الليبيين، بضرورة «التشبث بحقهم الوطني والسياسي في اختيار قيادة وطنية من خلال عملية انتخابية تضمن وتوفر الظروف المناسبة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتزيح للأبد تهديدات وشبح الحروب الذي يطل بين الفينة والأخرى، طالما مازلنا نعيش في مرحلة انتقالية ضبابية، وتحت حكم أجسام شرعية منتهية من الناحية القانونية، وسلطات أمر واقع أنتجتها جولات من العنف والعبث السياسي والحروب التي مازلنا نعيش تداعياتها المؤلمة إلى اليوم»، وفق البيان.

كما طالب الحزب بتضافر كل الجهود لحماية «أطفالنا من كمائن الموت»، ويختفي شبح الاحتراب والاقتتال من خلال المضي قدمًا في إنجاز العملية الانتخابية، واختيار قيادة لها الإرادة والعزيمة لفرض الأمن والاستقرار.