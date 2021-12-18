مدير أمن الجفارة يشارك في تشييع جثامين 8 أطفال توفوا في انفجار لغم أرضي

من تشييع ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (وزارة الداخلية)

شارك مدير أمن الجفارة العميد عبدالناصر الطيف، وعدد من القيادات الأمنية، في تشييع جثامين ثمانية أطفال توفوا نتيجة انفجار لغم أرضي بمنطقة الطويبية.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة مقتل ثمانية أطفال ووقوع إصابات لأشخاص آخرين نتيجة انفجار أحد مخلفات الحرب بمنطقة الطويبية بالجفارة.

وقالت الوزارة، في بيان في وقت مبكر من صباح السبت، إن مديرية أمن الجفارة وردها بلاغ مفاده بوقوع انفجار بمنزل عائلة التومي بمنطقة الطويبية، مضيفة: «على الفور توجه أعضاء الشرطة والفرقة الفنية إلى المكان، وتبين أن سبب الانفجار أحد مخلفات الحروب منذ العام 2014، وأدى ذلك الانفجار لوفاة ثمانية أطفال وإصابة ثلاثة آخرين».

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وأوضحت صفحة وفيات بنغازي، أن الأطفال جميعهم من عائلة واحدة، وهم أحفاد شخص يدعى التومي الحامدي الورشفاني.

ومن الأطفال الذين توفوا «جواد ورسيل وهوزان رضاء التومى، وميس ومحمد سمير التومي، وأنور ميلود التومي، وأحمد عصام بن صحة».

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)

من تشييع ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (وزارة الداخلية)

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)

من ضحايا انفجار لغم أرضي في أطفال عائلة الورشفاني, (صفحة وفيات بنغازي)