اتفاقية تعاون في مجال التعليم بين ليبيا وتركيا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 08:30 مساء
موسى المقريف يوقع في تركيا مذكرة تعاون تعليمي، 18 ديسمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)

وقع وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة موسى المقريف، اليوم السبت، مع نظيره التركي محمود أوزر، اتفاقية تعاون مشترك بين البلدين في مجال التعليم.

جاء ذلك على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الأفريقية التي انطلقت الخميس الماضي في مدينة إسطنبول، وفق بيان مقتضب منشور على صفحة وزارة التعليم بموقع «فيسبوك».

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وتقام هذه القمة تحت شعار «تعزيز الشراكة من أجل التنمية والازدهار المشترك»، ويشارك الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، السبت، في افتتاحها رسميًّا.

موسى المقريف يوقع في تركيا مذكرة تعاون تعليمي، 18 ديسمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
موسى المقريف يوقع في تركيا مذكرة تعاون تعليمي، 18 ديسمبر 2021. (وزارة التربية والتعليم)
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