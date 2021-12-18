وليامز تبحث مع القطراني تطورات العملية الانتخابية و«الحاجة المستمرة للمصالحة الوطنية»

نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، مع ستيفاني وليامز, (حساب وليامز على تويتر)

بحثت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مع نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين عطية القطراني، في بنغازي اليوم، تطورات العملية الانتخابية في ليبيا، و«الحاجة المستمرة للمصالحة الوطنية».

وقالت وليامز في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها أطلعت القطراني خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزير الداخلية فرج أقعيم، على طبيعة مهامها كمستشارة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، «لا سيما قيادة جهود الوساطة لتعزيز تنفيذ مسارات الحوار الثلاثة المنبثقة عن عملية برلين».

وفي وقت سابق من اليوم، التقت وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة في الانتخابات الليبية، ومنهم عبد الحميد الدبيبة، والمشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا.

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وقالت وليامز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها التقت عددًا من المرشحين للرئاسة والبرلمان في طرابلس وبنغازي ومصراتة، «من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين».

وأوضحت وليامز، أنها تنوي لقاء مزيد المرشحين في الفترة المقبلة، «للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المضي قدمًا» فيها.

وتجري وليامز عديد اللقاءات منذ وصولها الأسبوع الماضي إلى ليبيا، حيث التقت أمس رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري.

كما اجتمعت وليامز مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم بوشناف، حيث أطلعته على مهمتها في ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في البلاد.

ووصلت وليامز، الجمعة، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، حيث التقت هناك عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة عن المدينة.

والخميس، زارت وليامز مدينة سرت واجتمعت مع مجلسها البلدي وعدد من القيادات الشبابية من نشطاء المجتمع المدني قبل حضورها لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حيث أطلعتهم على مهمتها واستمعت من طرفي اللجنة إلى ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية.

نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، مع ستيفاني وليامز, (حساب وليامز على تويتر)