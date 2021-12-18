منهم الدبيبة وحفتر وباشاغا.. وليامز تلتقي عددا من المرشحين للرئاسة والبرلمان

وليامز مع المرشح للرئاسة خليفة حفتر, (حساب وليامز على تويتر)

التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، مجموعة من المرشحين للرئاسة في الانتخابات الليبية، ومنهم عبد الحميد الدبيبة، والمشير خليفة حفتر وفتحي باشاغا.

وقالت وليامز على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنها التقى عددًا من المرشحين للرئاسة والبرلمان في طرابلس وبنغازي ومصراتة، «من بين مجموعة واسعة من الفرقاء الليبيين».

وأوضحت وليامز، أنها تنوي لقاء مزيد المرشحين في الفترة المقبلة، «للاستماع إلى آرائهم حول العملية الانتخابية وسبل المضي قدمًا» فيها.

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وتجري وليامز عديد اللقاءات منذ وصولها الأسبوع الماضي إلى ليبيا، حيث التقت أمس رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري، وعددًا من المسؤولين في البلدية.

ومثَّلت العملية الانتخابية محور لقاءات وليامز في مدينة بنغازي أمس الجمعة أيضًا، حيث اجتمعت مع ممثلين للمؤسسات الرئيسية والجهات الفاعلة السياسية والأمنية، وكذلك المجتمع المدني وعدد من الناشطات.

واستعرضت اللقاءات مقترحات حول الإصلاحات الاقتصادية، والمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، واللامركزية وتطوير نظام الحكم، علاوة على زيادة مشاركة المرأة في المناصب الحكومية رفيعة المستوى، والتصدي للتحديات التي تمنع المرأة من الانخراط في الشؤون العامة.

كما اجتمعت وليامز مع مستشار الأمن القومي لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، إبراهيم بوشناف، حيث أطلعته على مهمتها في ليبيا، وناقشت معه آخر التطورات في البلاد.

ووصلت وليامز، الجمعة، إلى مدينة بنغازي لاستكمال المشاورات التي تجريها مع مختلف الأطراف الليبية حول العملية السياسية.

وبدأت وليامز مشاوراتها فور وصولها إلى العاصمة طرابلس مطلع الأسبوع الماضي، حيث التقت هناك عددًا من المسؤولين في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، وتوجهت بعدها إلى مدينة مصراتة، حيث اجتمعت مع المجلس البلدي وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة عن المدينة.

والخميس، زارت وليامز مدينة سرت واجتمعت مع مجلسها البلدي وعدد من القيادات الشبابية من نشطاء المجتمع المدني قبل حضورها لاجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، حيث أطلعتهم على مهمتها واستمعت من طرفي اللجنة إلى ما أنجزته اللجنة خلال الفترة الماضية.

وليامز مع المرشح للرئاسة عبد الحميد الدبيبة, (حساب وليامز على تويتر)

وليامز مع المرشح للرئاسة فتحي باشاغا, (حساب وليامز على تويتر)