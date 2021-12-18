بليحق: اللجنة البرلمانية المكلفة متابعة العملية الانتخابية انتهت من عملها والأمر يعود لـ«النواب»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 05:54 مساء
الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، (أرشيفية: الإنترنت)

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن اللجنة البرلمانية المكلفة متابعة العملية الانتخابية، والتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء، أنهت أعمالها، فيما سيعود الأمر لمجلس النواب.

وتابع بليحق، في بيان اليوم، أن اللجنة لم تعد لها أية مهام بموجب إنجاز تقريرها النهائي، وفقًا لقرار إنشائها، وتحديدًا المادة رقم (3) من قرار مجلس النواب رقم (11) لسنة 2021.

وأضاف أن أمر النظر في ذلك التقرير، يعود لمجلس النواب مجتمعًا في أول جلسة رسمية تحدد من قبل رئاسة المجلس.

- بليحق: ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال 8 أيام

والجمعة، أقر بليحق، بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر الجاري، غير أنه أكد أن مجلس النواب سيناقش قريبًا تقريرًا عن الصعوبات والعراقيل التي واجهت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وأدت إلى هذا الوضع.

وقال بليحق في تصريح تلفزيوني: «ليس بالإمكان إجراء الانتخابات خلال ثمانية أيام (...) فكيف ستعلن القوائم النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، ومتى سيفتح الباب أمام الدعاية الانتخابية؟».

وأوضح أن اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع مفوضية الانتخابات تسلمت تقريرًا من المفوضية بشأن العراقيل والصعوبات التي واجهتها، والتقت رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى أن التقرير سيناقشه مجلس النواب لمعرفة العراقيل التي أدت إلى «صعوبة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري».

وفي 7 ديسمبر الحالي، شكل مجلس النواب لجنة للتواصل مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للوقوف على الصعوبات والعراقيل التي تواجه العملية الانتخابية.

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