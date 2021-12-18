«مكافحة الأمراض»: استقرار الوضع الوبائي في ليبيا حتى 16 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 03:56 مساء
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في طرابلس، 24 يوليو 2021. (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)

قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض إن حالة انتشار وباء فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا تشهد استقرارًا في معظم المناطق الصحية (انخفاضًا أو استقرارًا) في أعداد الحالات المسجلة أسبوعيًّا.

وانخفض عدد المناطق المسجلة لأكثر من 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، باستثناء منطقتين هما: طرابلس والزاوية، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن المركز اليوم السبت، الذي يغطي الفترة من 12 ديسمبر حتى 16 ديسمبر الجاري.

وأوضح المركز أنه سجل انخفاضًا طفيفًا في عدد الاختبارات التي تم إجراؤها يوميًّا خلال الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي؛ فيما بلغ متوسط الاختبارات الأسبوعي نحو 4 آلاف و402 اختبار.

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ورافق انخفاض الاختبارات، ارتفاع ملحوظ في أعداد الحالات الموجبة المسجلة، إذ بلغ المتوسط الأسبوعي 596 حالة يوميًّا مقارنة بعدد الحالات المسجلة في الأسبوع الماضي.

واستقر مؤشر نسبة الحالات الموجبة على متوسط أسبوعي 13 % نهاية الأسبوع، فيما سجلت مراكز رصد الوفيات الخاصة بالفيروس التابعة للمركز الوطني انخفاضًا طفيفًا في متوسط عدد الوفيات، إذ بلغ ثماني حالات يوميًّا.

وأكد المركز أن الحالة الوبائية في ليبيا تصنف حسب التصنيف العالمي في حالة الانتشار المجتمعي، إذ بلغ عدد الإصابات الكلية 381 ألفًا و23 حالة، والوفيات 5 آلاف و589 حالة، منذ وصول الفيروس إلى البلاد. ووصلت حالات الشفاء بين إجمالي مَن أصيبوا إلى 368 ألفًا و854 حالة، فيما لا يزال 6580 حالة نشطة.

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