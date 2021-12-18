الزناتي يبحث مع الملحق الصحي بتركيا مشكلات المرضى الليبيين

وزير الصحة علي الزناتي، مع السفير الليبي لدى تركيا والملحق الصحي, إسطنبول 18 ديسمبر 2021. (وزارة الصحة)

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي الزناتي، أمس الجمعة، مع الملحق الصحي بتركيا، أهم المشكلات اللي تواجه المرضى الليبيين المحالين للعلاج بالخارج.

وحضر اللقاء الذي عقد على هامش زيارة الوزير إلى إسطنبول، السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب، وفق بيان للوزارة الجمعة.

وتناول الاجتماع نتائج اجتماعات لجنة مراجعة واعتماد ديون العلاج بالساحة التركية، فيما أشار البيان إلى تسديد الدفعة الثانية من الديون المستحقة لصالح المستشفيات التركية بنسبة 20%، بعد استكمال أعمال لجان التدقيق والمراجعة..

- وزير الصحة يبحث مع نظيره التركي سداد ديون علاج المرضى الليبيين

ويزور الزناتي تركيا للمشاركة في الورشة الفنية المنعقدة على هامش القمة الثالثة للشراكة التركية-الأفريقية، التي تنظمها وزارة الصحة التركية حول «سبل تعبئة القدرات والإمكانات في عهد الأوبئة وما بعدها».

وفي وقت سابق الجمعة، بحث الزناتي، مع نظيره التركي فخر الدين قوجة، سداد الديون المستحقة على الدولة الليبية، المترتبة عن علاج المرضى الليبيين بتركيا.

وتناول اللقاء الذي عُقِد اليوم في إسطنبول، عددًا من الملفات، وتعزيز التعاون الصحي المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات.