السوق الموازية: تراجع هامشي للدولار والليرة التركية تواصل الخسائر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 02:43 مساء
أسعار صرف العملات الدولية الأكثر تداولا مقابل الدينار في السوق الموازية. (أرشيفية: الإنترنت)

هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع، فيما واصلت الليرة التركية تراجعها القياسي مقابل العملة الليبية.

وفي حين تراجعت العملة الأميركية على نحو طفيف مسجلة 4.99 دينار، اليوم السبت، مقابل 5 دنانير أول من أمس،  انخفضت الليرة التركية بفارق 10 قروش، مسجلة 0.30 دينار مقابل 0.40 دينار، خلال الفترة نفسها، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

يشار إلى أن سعر صرف الليرة التركية سجل انخفاضًا قياسيًا مقابل الدولار السبت، بعد أن أعلن البنك المركزي خفضًا آخر لسعر الصرف أمس الجمعة في إطار خطة الرئيس رجب طيب إردوغان الاقتصادية.

 وفي السوق الموازية أيضًا، استقر سعر صرف كل من اليورو والجنيه الإسترليني عند 5.54 دينار، و6.60 دينار على التوالي، كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.75 دينار دون تغيير، وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى  206 دنانير اليوم بفارق قرشين اثنين عما سجله نهاية الأسبوع الماضي (مقابل 204 دنانير ).

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