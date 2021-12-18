«الصحة»: 10 حالات دخلت مراكز العزل خلال آخر 24 ساعة

مركز العزل الصحي في سبها، 30 أبريل 2020. (أرشيفية: لجنة مجابهة كورونا في سبها)

قالت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إن إجمالي حالات الدخول لمراكز العزل خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 10 حالات.

ووصل إجمالي عدد الحالات بمراكز العزل في المنطقة الشرقية 13 حالة، والمنطقة الجنوبية 13 حالة، ومنطقة طرابلس الكبرى 8 حالات، والمنطقة الوسطى 10 حالات، والمنطقة الغربية 11 حالة، ومنطقة الجبل الغربي 12 حالة.

وأشار بيان للوزارة اليوم، إلى أن إجمالي حالات الخروج من مراكز العزل خلال الفترة ذاتها بلغ 12 حالة.

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ونوه البيان بأن إجمالي الحالات الموجودة بالعناية الفائقة 104 حالات؛ وذلك في وقت بلغ فيه إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في ليبيا حتى الخميس الماضي 381 ألفًا و23 حالة.

ووصلت حالات الشفاء بين إجمالي من أصيبوا إلى 368 ألفًا و854 حالة، فيما لا يزال 6580 حالة نشطة، وتُوفي 5589 حالة.