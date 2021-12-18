مديرية أمن سبها: العثور على جثة مقطوعة الرأس في منزل بالحجارة

أثار انفجار لغم بمنزل في منطقة الحجارة بسبها. (مديرية أمن سبها)

أكدت مديرية أمن سبها حدوث انفجار أرضي بمنزل يقع بمنطقة الحجارة بالمدينة، والعثور على جثة مقطوعة الرأس والأطراف، أمس الجمعة.

وأوضحت المديرية في بيان، أن الدوريات التابعة لقسم البحث الجنائي والغرفة الأمنية المشتركة وأعضاء غرفة شرطة القرضة وأعضاء القسم النجدة وصلوا إلى موقع الانفجار، حيث وجدوا جثة ملقاة في سياج المنزل مقطوعة الرأس والأطراف.

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وأشار البيان إلى أن الدوريات قامت بنقل الجثة إلى مركز سبها الطبي واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، منبها بأن «الانفجار نتج عن لغم أرضي كان بحوزة القتيل».

أثار انفجار لغم بمنزل في منطقة الحجارة بسبها. (مديرية أمن سبها)

أثار انفجار لغم بمنزل في منطقة الحجارة بسبها. (مديرية أمن سبها)