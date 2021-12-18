المنفي يدعو قمة الشراكة - التركية الأفريقية إلى دعم السلطة الليبية الموقتة

لقطة جماعية للقادة المشاركين في القمة الثالثة للشراكة التركية - الأفريقية، 18 ديسمبر 2021. (الإنترنت)

دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى «بذل مزيد من الجهد لتعزيز استقرار ليبيا، من خلال دعم السلطة السياسية الموقتة القائمة، المتمثلة في المجلس الرئاسي، لإنجاز الاستحقاقات الأمنية والاقتصادية والسياسية المناطة به، وفقًا لخارطة الطريق المعتمدة من قبل لجنة الحوار السياسي في جنيف».



وقال المنفي في كلمة أمام القمة الثالثة للشراكة التركية - الأفريقية، اليوم السبت، إن « ليبيا تطمح أن تلعب دورًا أكبر في تطور العلاقات التركية - الأفريقية نظرًا لموقعها الجغرافي، باعتبارها من أهم البوابات البحرية للقارة الأفريقية».

المنفي يتحدث عن التجارب الاستعمارية في أفريقيا

وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن «التجارب الاستعمارية التي مرت بها أغلب دول القارة الأفريقية، جعلتها حريصة كل الحرص على بناء علاقات خارجية سياسية واقتصادية، تحترم استقلاها وسيادتها وخياراتها الوطنية، ضمن المبادئ الدولية للشراكة بين الدول».

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ويترأس المنفي وفد ليبيا في القمة الثالثة للشراكة التركية ـ الأفريقية التي تستضيفها إسطنبول خلال الفترة بين 17 و19 ديسمبر الجاري، وفق ما أفاد المجلس الرئاسي في بيان.

وفور وصوله تركيا، التقى المنفي أمس الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في لقاء بحث تطورات الأزمة الليبية، بحسب وكالة «الأناضول» للأنباء التركية.

ومن المنتظر أن يجري المنفي أيضًا عددًا من اللقاءات مع كبار المسؤولين الأتراك، لبحث تطورات المشهد السياسي في ليبيا، وكذلك مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بحسب بيان «الرئاسي».