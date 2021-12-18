«الأرصاد»: أمطار من طرابلس إلى طبرق.. وسقوط ثلج غدا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 ديسمبر 2021, 10:42 صباحا

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر أغلب مناطق الشمال بكتلة هوائية باردة، يصحبها هطول أمطار خاصة على المنطقة الممتدة من طرابلس حتى طبرق والعديد من مناطق شمال ليبيا.

وقال المركز إن هذه الأمطار ستكون في أغلبها خفيفة إلى متوسطة، وبكميات جيدة إلى غزيرة على بعض مناطق الشمال الشرقي، مما يتسبب في جريان بعض الأودية المحلية وتجمع المياه في المناطق المنخفضة.

كما أشار إلى أن هذه الأمطار، ستكون مصحوبة بخلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد ومن المتوقع تساقط ثلج خفيف غدًا الأحد على مرتفعات الجبل الأخضر.

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وفيما يخص درجات الحرارة، توقع المركز أن تتراوح اليوم ما بين 15 و20 درجة على أغلب مناطق ليبيا، ولا تتجاوز 13 درجة على المرتفعات الجبلية.

بعد ذلك، تتجه درجات الحرارة للانخفاض الليلة وغدًا على جميع مناطق البلاد، خاصة الشمال الشرقي مع رياح نشطة وباردة نسبيًا، حيث تكون درجات الحرارة العظمى ما بين 09 و13 درجة على المناطق من الخليج إلى امساعد، ولاتتجاوز 7 درجات على مرتفعات الجبل الأخضر.

ويتوقع أن يكون غروب الشمس على مدينة طرابلس اليوم الساعة 18:03 مساءً، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة 08:04 صباحًا.

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